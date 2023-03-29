В ЄС дозволили Україні збільшити імпорт електроенергії

29 березня Європейське енергооб’єднання ENTSO-E дозволило “Укренерго” збільшити імпортну потужність в Україну до 850 МВт з поточних 700 МВт.

"Технічна можливість імпорту електроенергії із зони Континентальної Європи до України та Молдови збільшилася з 700 до 850 МВт у будь-які години доби", - йдеться в повідомленні “Укренерго”.

Такі цифри не є остаточними і найближчим часом пропускна спроможність буде переглянута. Наразі продовжуються розрахунки максимально можливої пропускної спроможності для комерційних обмінів електроенергією.

"Ми мали зустріч з українським міністром Галушенком. Він був тут особисто, незважаючи на дуже складні обмеження на подорожі. Зі свого боку ми підтвердили нашу непохитну підтримку України, а також обговорили конкретні шляхи продовження демонстрації нашої солідарності в найближчі місяці. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес", - повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Сімсон підтвердила солідарність з Україною у найближчі місяці. І рішення про збільшення потужності імпорту є очевидним прогресом.

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, що стан енергосистеми України стабілізувався і в найближчі 6 місяців буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів, якщо росіяни не завдаватимуть нових ударів по критичній інфраструктурі.