У січні споживання електроенергії промисловістю зросло на 27%: в чому причина

Цієї зими спостерігається значне зростання споживання електроенергії в Україні, як з боку промисловості, так і серед населення. В січні обсяги споживання промисловими підприємствами зросли на 27,2%, становлячи 2,4 млрд кВт проти 1,9 млрд кВт у минулому році та на 82 млн кВт більше порівняно з груднем.

Про це повідомили а Міністерстві енергетики.

Споживання електроенергії серед населення також зросло, показавши збільшення на 13,5% у січні 2024 року порівняно з тим же періодом 2023 року, та на 101 млн кВт більше ніж у грудні 2023 року.

"Цю зиму, зокрема, ми завершуємо стабільно - зі світлом і теплом, попри усі негативні прогнози. Нам вдалося досягти таких показників завдяки посиленню ППО та масштабної ремонтної кампанії в енергетиці, яка буде тривати й надалі", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Згідно з повідомленням, у січні 2024 року було вироблено майже на 23% більше електроенергії, ніж у аналогічний період 2023 року. Атомні електростанції виробили на 10% більше електроенергії, ніж планувалося, а гідроелектростанції перевищили прогноз на 37%. Альтернативні джерела енергії також показали покращення, виробивши на 2% більше від прогнозу.

В той же час, теплові електростанції виробили на 24% менше електроенергії, ніж передбачалося, а теплоелектроцентралі – на 10% менше. Альтернативні джерела енергії також показали зниження виробітку на 7% через несприятливі погодні умови.

Додамо, що у листопаді 2023 року промислові компанії спожили на 25,7% більше електроенергії, ніж у аналогічний період 2022 року (2,26 млрд кВт проти 1,79 млрд кВт). У грудні цей показник збільшився на 37,6% (2,34 млрд кВт проти 1,69 млрд кВт у 2022 році).

Пошкодження української енергосистеми

Минулої зими намагаючись схилити владу України до капітуляції, росіяни здійснили 15 масованих обстрілів та випустили 908 ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів половина всієї енергосистеми України постраждала від обстрілів російських окупаційних військ. Деякі об'єкти були знищені і не підлягають відновленню.

В Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.

Проте, цього року українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню минулорічного сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі. Загалом енергосистема України поступово відновлюється від російських атак. І хоча про повне відновлення можна буде говорити лише після закінчення війни ефективність ППО зростає, а дефіцит в енергосистемі поступово знижується. Об'єми які ми технічно можемо імпортувати з ЄС також не є достатніми, щоб закрити потреби енергосистеми України. Однак Міністерство енергетики вже веде роботу щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів з країнами ЄС, що розширить і можливості імпорту.

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