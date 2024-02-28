В январе потребление электроэнергии промышленностью выросло на 27%: в чем причина

Этой зимой наблюдается значительный рост потребления электроэнергии в Украине как со стороны промышленности, так и среди населения. В январе объемы потребления промышленными предприятиями выросли на 27,2%, составив 2,4 млрд кВт против 1,9 млрд кВт в прошлом году и на 82 млн кВт больше по сравнению с декабрем.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Потребление электроэнергии среди населения также возросло, показав увеличение на 13,5% в январе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года и на 101 млн кВт больше чем в декабре 2023 года.

"Эту зиму, в частности, мы завершаем стабильно - со светом и теплом, несмотря на все негативные прогнозы. Нам удалось достичь таких показателей благодаря усилению ПВО и масштабной ремонтной кампании в энергетике, которая будет продолжаться и дальше", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Согласно сообщению, в январе 2024 года было произведено почти на 23% больше электроэнергии, чем за аналогичный период 2023 года. Атомные электростанции произвели на 10% больше электроэнергии, чем планировалось, а гидроэлектростанции превысили прогноз на 37%. Альтернативные источники энергии также показали улучшение, выработав на 2% больше прогноза.

В то же время тепловые электростанции произвели на 24% меньше электроэнергии, чем предполагалось, а теплоэлектроцентрали – на 10% меньше. Альтернативные источники энергии также показали снижение выработки на 7% из-за неблагоприятных погодных условий.

Добавим, что в ноябре 2023 года промышленные компании потребили на 25,7% больше электроэнергии, чем за аналогичный период 2022 года (2,26 млрд кВт против 1,79 млрд кВт). В декабре этот показатель увеличился на 37,6% (2,34 млрд. кВт против 1,69 млрд. кВт в 2022 году).

Повреждение украинской энергосистемы

Прошлой зимой пытаясь склонить власти Украины к капитуляции, россияне совершили 15 массированных обстрелов и выпустили 908 ракет по объектам энергетической инфраструктуры. В результате российских ударов половина всей энергосистемы Украины пострадала от обстрелов российских оккупационных войск. Некоторые объекты были уничтожены и не подлежат восстановлению.

В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия.

Тем не менее, в этом году украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме. В целом, энергосистема Украины постепенно восстанавливается от российских атак. И хотя о полном восстановлении можно будет говорить только после войны эффективность ПВО растет, а дефицит в энергосистеме постепенно снижается.

Объемы, которые мы технически можем импортировать из ЕС, также не достаточны, чтобы закрыть потребности энергосистемы Украины. Однако Министерство энергетики уже ведет работу по увеличению пропускной способности межгосударственных связей со странами ЕС, что расширит и возможности импорта.

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