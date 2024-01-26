В декабре потребление электроэнергии промышленностью выросло на 37%: в чем причина

Потребление электроэнергии украинской промышленностью зимой значительно выросло. В частности, в ноябре 2023 года промышленные компании потребили на 25,7% больше электроэнергии, чем за аналогичный период 2022 года (2,26 млрд кВт против 1,79 млрд кВт). В декабре этот показатель увеличился на 37,6% (2,34 млрд. кВт против 1,69 млрд. кВт в 2022 году).

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Потребление электроэнергии населением также возросло, в декабре 2023 украинцы потребили на 11% больше электроэнергии, чем в аналогичный период 2022 года.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что это стало возможным благодаря стабильной работе энергосистемы, несмотря на вражеские атаки, обеспечив бесперебойное электроснабжение как для промышленности, так и для бытовых потребителей, что в результате способствовало развитию национальной экономики.

Значительное повышение производства электроэнергии было достигнуто благодаря масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах, координированной Минэнерго. В частности, атомные электростанции произвели на 10% больше электроэнергии, чем было запланировано. Гидроэлектростанции превысили прогнозный показатель на 37%, а альтернативные источники энергии выработали на 2% больше запланированного.

Тем не менее, тепловые электростанции показали значительное отклонение от прогнозных показателей: производство электроэнергии на ТЭС было на 24% меньше прогноза, для ТЭЦ этот показатель был меньше на 10%.

Украина планирует строительство новых ядерных реакторов

Отметим, что для того, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны и российских ударов по энергосистеме, Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов.

Данные реакторы будут построены на базе Хмельницкой АЭС.

Два блока, включающих реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, тогда как два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

Повреждение украинской энергосистемы

Прошлой зимой пытаясь склонить власти Украины к капитуляции, россияне совершили 15 массированных обстрелов и выпустили 908 ракет по объектам энергетической инфраструктуры. В результате российских ударов половина всей энергосистемы Украины пострадала от обстрелов российских оккупационных войск. Некоторые объекты были уничтожены и не подлежат восстановлению.

В Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия.

Тем не менее, в этом году украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме. В целом, энергосистема Украины постепенно восстанавливается от российских атак. И хотя о полном восстановлении можно будет говорить только после войны эффективность ПВО растет, а дефицит в энергосистеме постепенно снижается.

Объемы, которые мы технически можем импортировать из ЕС, также не достаточны, чтобы закрыть потребности энергосистемы Украины. Однако Министерство энергетики уже ведет работу по увеличению пропускной способности межгосударственных связей со странами ЕС, что расширит и возможности импорта.