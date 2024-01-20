Украина и Словакия работают над тремя масштабными проектами в энергетике и логистике

Украина и Словакия работают над осуществлением трех масштабных энергетических и инфраструктурных проектов; среди них – реконструкция электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко провела встречу с вице-премьер-министром по вопросам восстановления, плана устойчивости и использования фондов ЕС Словацкой Республики Петером Кмецем.

Они обсудили реализацию трех масштабных проектов в области инфраструктуры и энергетики. В частности, шаги, необходимые для ускорения реконструкции межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке Капушаны".

"Интерконнектор – это возможность соединить наши национальные электросети для улучшения взаимодействия в сфере энергетики. Это позволит сделать нашу энергетическую систему более устойчивой, ведь в случае блекаутов мы сможем еще более оперативно реагировать на проблемы", - пояснила Свириденко.

Также стороны подняли вопросы создания новых пограничных переходов и потенциальные совместные усилия для создания железнодорожного сообщения Киев – Кошице с использованием широкопутной инфраструктуры от станции Ужгород по территории Словакии.

"Работа над улучшением логистической и транспортной инфраструктуры между Словакией и Украиной будет способствовать большей мобильности украинцев, удобству передвижения по Европе и по сути усилит наши шаги к евроинтеграции. Сегодня мы продолжили конструктивный диалог на уровне вице-премьеров по углублению практического сотрудничества в экономической и торговой. также ускорение реализации ключевых инфраструктурных проектов", - отметила Свириденко.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы гуманитарного разминирования украинских земель.

"Мы искренне благодарны за решение Правительства Словакии предоставить средства на приобретение двух машин разминирования "Божена-4" для гуманитарного разминирования освобожденных территорий Херсонской области. За прошлый год нам удалось вернуть в использование более 10% территорий или около 18 тысяч квадратных километров украинских земель". ускорить процессы гуманитарного разминирования, мы работаем над привлечением частного капитала и инвестиций. Будем благодарны Словакии за любую поддержку в этом вопросе, в частности, участие в донорских программах по очистке территории Украины", - отметила Свириденко.

Напомним, Словакия предоставит Украине гуманитарную помощь на общую сумму €203 тысяч. В состав груза весом 21 тонну вошли генераторы, обогреватели, одежда и аптечки по складам Вооруженных сил Словакии, а также продукты питания, бутилированная вода и одежда из запасов МВД Словакии.