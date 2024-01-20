Україна та Словаччина працюють над трьома масштабними проєктами в енергетиці та логістиці

Україна та Словаччина працюють над втіленням трьох масштабних енергетичних та інфраструктурних проєктів; серед них - реконструкція електричного інтерконнектора "Мукачево - Вельке Капушани".

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, плану стійкості та використання фондів ЄС Словацької Республіки Петером Кмецем.

Вони обговорили реалізацію трьох масштабних проєктів у сфері інфраструктури та енергетики. Зокрема, кроки, необхідні для пришвидшення реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани".

"Інтерконектор – це можливість з’єднати наші національні електромережі для покращення взаємодії у сфері енергетики. Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, адже у випадку блекаутів ми зможемо ще оперативніше реагувати на проблеми", - пояснила Свириденко.

Також сторони порушили питання створення нових прикордонних переходів та потенційні спільні зусилля для створення залізничного сполучення Київ – Кошице з використанням ширококолійної інфраструктури від станції Ужгород по території Словаччини.

"Робота над покращенням логістичної та транспортної інфраструктури між Словаччиною та Україною сприятиме більшій мобільності українців, зручності пересування Європою та по суті посилить наші кроки до євроінтеграції. Сьогодні ми продовжили конструктивний діалог на рівні віцепрем'єрів щодо поглиблення практичного співробітництва в економічній і торгівельній сферах, а також прискорення реалізації ключових інфраструктурних проєктів", - зазначила Свириденко.

Крім того, на зустрічі обговорили питання гуманітарного розмінування українських земель.

"Ми щиро вдячні за рішення Уряду Словаччини надати кошти на придбання двох машин розмінування "Божена-4" для гуманітарного розмінування звільнених територій Херсонської області. За минулий рік нам вдалось повернути у використання понад 10% територій або близько 18 тисяч квадратних кілометрів українських земель. Щоб прискорити процеси гуманітарного розмінування, ми працюємо над залученням приватного капіталу та інвестицій. Будемо вдячні Словаччині за будь-яку підтримку в цьому питанні, зокрема, участі в донорських програмах з очищення території України", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму €203 тисячі. До складу вантажу вагою в 21 тонну увійшли генератори, обігрівачі, одяг та аптечки за складів Збройних сил Словаччини, а також продукти харчування, бутильована вода та одяг із запасів МВС Словаччини.