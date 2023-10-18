Эксперты прогнозируют рост тарифов на электроэнергию для бизнеса в 2024 году

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом тарифы на электроэнергию возрастут из-за девальвации гривны, инфляции, а также вероятных российских атак энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в статье « Платежки на третьем году войны. Какими будут тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году, опубликованной на Delo.ua.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что на биржевые цены электроэнергию для небытовых потребителей будут расти, а в течение года на них влияет в первую очередь сезонный фактор.

“В осенне-зимний период, когда начнется серьезное похолодание до 0 градусов по базовому сценарию, средняя цена будет в пределах 4500-4800 грн/МВт-ч, при пиковых нагрузках она, конечно, будет выше. С конца апреля и начала мая, когда снизится потребление электроэнергии и усилится производство ВИЭ и Укргидроэнерго, электроэнергия будет дешевле. Цена будет колебаться в пределах 4000-4200 грн/МВт-час”, – говорит Омельченко.

По его словам, тариф на поставку и распределение электроэнергии повысится не существенно, в пределах 15-20% от текущего уровня.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что цены на электроэнергию в следующем году будут расти главным образом из-за инфляции в Украине и девальвации национальной валюты. Кроме этого, многое будет зависеть от способности уберечь энергосистему от российских атак. Рябцев считает, что в следующем году электроэнергия вырастет в цене на 20% от текущего уровня за счет упомянутых выше факторов.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что цены на электроэнергию в следующем году будут расти главным образом из-за инфляции в Украине и девальвации национальной валюты. Кроме этого, многое будет зависеть от способности уберечь энергосистему от российских атак.

“Самым определяющим фактором будет решение регулятора по прайскепам. Я думаю, что его примут где-нибудь до 1 ноября. Есть вариант оставить цены на текущем уровне. Также есть вариант поднять, тогда цены вырастут. Сейчас максимальная цена электроэнергии в часы вечернего пика потребления составляет 7200 грн/МВт-ч, если прайскеп повысят до 10 000 грн/МВт-ч, то, пожалуй, цена на бирже на таком уровне и закрываться, потому что эти часы дефицитны”, - говорит Орлова.

Также эксперт отмечает, что тарифы на распределение и передачу электрической энергии до конца года останутся неизменными, а в новом году возможно удорожание этих тарифов. Однако Орлова считает, что повышение этих тарифов будет небольшим в пределах 10-15%.

Энергетики готовятся к возможным обстрелам критической инфраструктуры зимой

Прошлой зимой из-за систематических обстрелов критической инфраструктуры Украина прожила отопительный сезон 2022/2023 в условиях регулярных отключений света, а энергокомпании в условиях постоянных авралов и ремонтов.

Для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры энергокомпаниям необходимы были дополнительные средства. Поэтому Кабинет министров принял решение повысить тарифы на электроэнергию для населения, а затем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг решила повысить предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Вместе с этим летом 2023 года НКРЭКУ решила в два этапа повысить тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго, а решение о поэтапном повышении тарифа на передачу было принято регулятором еще в декабре 2022 года .

Напомним, в конце сентября в Министерстве энергетики сообщили, что пока нет никаких планов повышать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей .