Експерти прогнозують зростання тарифів на електроенергію для бізнесу у 2024 році

Експерти прогнозують, що у 2024 році порівняно з 2023 роком тарифи на електроенергію зростуть через девальвацію гривні, інфляцію, а також ймовірні російські атаки енергетичної інфраструктури. Про це йде мова в статті “Платіжки на третьому році війни. Якими будуть тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році” опублікованій на Delo.ua.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко говорить, що на біржові ціни електроенергію для непобутових споживачів зростатимуть, а протягом року на них впливатиме в першу чергу сезонний фактор.

“В осінньо-зимовий період, коли почнеться серйозне похолодання до 0 градусів за базовим сценарієм середня ціна буде в межах 4500-4800 грн/МВт-год, при пікових навантаженнях вона звісно буде вищою. З кінця квітня та початку травня, коли знизиться споживання електроенергії та посилиться виробництво ВДЕ та “Укргідроенерго”, електроенергія буде дешевшою. Ціна коливатиметься в межах 4000-4200 грн/МВт-год”, - каже Омельченко.

За його словами, тариф на постачання та розподіл електроенергії підвищиться не суттєво, в межах 15%-20% від поточного рівня.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що ціни на електроенергію у наступному році зростатимуть головним чином через інфляцію в Україні та девальвацію національної валюти. Крім цього багато що залежатиме від спроможності уберегти енергосистему від російських атак. Рябцев вважає, що у наступному році електроенергія виросте в ціні на 20% від поточного рівня за рахунок вищезгаданих факторів.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що ціни на електроенергію у наступному році зростатимуть головним чином через інфляцію в Україні та девальвацію національної валюти. Крім цього багато що залежатиме від спроможності уберегти енергосистему від російських атак.

“Найвизначальнішим фактором буде рішення регулятора щодо прайскепів. Я думаю, що його приймуть десь до 1 листопада. Є варіант залишити ціни на поточному рівні. Також є варіант підвищити, тоді ціни зростуть. Наразі максимальна ціна електроенергії в години вечірнього піка споживання становить 7200 грн/МВт-год, якщо прайскеп підвищать до 10 000 грн/МВт-год, то, мабуть, ціна на біржі на такому рівні й закриватися, бо ці години є дефіцитними”, - каже Орлова.

Також експертка зазначає, що тарифи на розподіл та передачу електричної енергії до кінця року залишаться незмінними, а нового року можливе здорожчання цих тарифів. Проте Орлова вважає, що підвищення цих тарифів буде невеликим, в межах 10-15%.

Енергетики готуються до можливих обстрілів критичної інфраструктури взимку

Минулої зими через систематичні обстріли критичної інфраструктури Україна прожила опалювальний сезон 2022/2023 в умовах регулярних відключень світла, а енергокомпанії в умовах постійних авралів та ремонтів.

Для відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури енергокомпаніям необхідні були додаткові кошти. Через це Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити тарифи на електроенергію для населення, а потім Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вирішила підвищити граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Разом з цим влітку 2023 року НКРЕКП вирішила у два етапи підвищити тарифи на розподіл електроенергії для обленерго, а рішення про поетапне підвищення тарифу на передачу було ухвалене регулятором ще в грудні 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Міністерстві енергетики повідомили, що наразі не мають жодних планів підвищувати тарифи на електроенергію для побутових споживачів.