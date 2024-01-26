У грудні споживання електроенергії промисловістю зросло на 37%: в чому причина

Споживання електроенергії українською промисловістю взимку значно зросло. Зокрема, у листопаді 2023 року промислові компанії спожили на 25,7% більше електроенергії, ніж у аналогічний період 2022 року (2,26 млрд кВт проти 1,79 млрд кВт). У грудні цей показник збільшився на 37,6% (2,34 млрд кВт проти 1,69 млрд кВт у 2022 році).

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Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Споживання електроенергії населенням також зросло, у грудні 2023 року українці спожили на 11% більше електроенергії, ніж у аналогічний період 2022 року.

Міністр енергетики України Герман Галущенко відзначив, що це стало можливим завдяки стабільній роботі енергосистеми, незважаючи на ворожі атаки, забезпечивши безперебійне електропостачання як для промисловості, так і для побутових споживачів, що в результаті сприяло розвитку національної економіки.

Значне підвищення виробництва електроенергії було досягнуто завдяки масштабній ремонтній кампанії на енергетичних об'єктах, координованій Міненерго. Зокрема, атомні електростанції виробили на 10% більше електроенергії, ніж було заплановано. Гідроелектростанції перевищили прогнозний показник на 37%, а альтернативні джерела енергії виробили на 2% більше від запланованого.

Тим не менш, теплові електростанції показали значне відхилення від прогнозних показників: виробництво електроенергії на ТЕС було на 24% менше від прогнозу, для ТЕЦ цей показник був менший на 10%.

Україна планує будівництво нових ядерних реакторів

Зазначимо, що для того, щоб компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну та російські удари по енергосистемі, Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів.

Дані реактори будуть побудовані на базі Хмельницької АЕС.

Два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Пошкодження української енергосистеми

Минулої зими намагаючись схилити владу України до капітуляції, росіяни здійснили 15 масованих обстрілів та випустили 908 ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів половина всієї енергосистеми України постраждала від обстрілів російських окупаційних військ. Деякі об'єкти були знищені і не підлягають відновленню.

В Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляла Росія.

Проте, цього року українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню минулорічного сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі. Загалом енергосистема України поступово відновлюється від російських атак. І хоча про повне відновлення можна буде говорити лише після закінчення війни ефективність ППО зростає, а дефіцит в енергосистемі поступово знижується. Об'єми які ми технічно можемо імпортувати з ЄС також не є достатніми, щоб закрити потреби енергосистеми України. Однак Міністерство енергетики вже веде роботу щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів з країнами ЄС, що розширить і можливості імпорту.