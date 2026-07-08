34,6 млрд грн за рік: які регіони лідирують за сплатою податків у "Дія.City"

У 2025 році резиденти унікального правового та податкового простору “Дія.City” сплатили до державного й місцевих бюджетів 34,6 мільярда гривень податків. Простір продовжує залишатися одним із головних драйверів розвитку економіки українських регіонів завдяки створенню робочих місць та розвитку місцевих ІТ-екосистем.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Найбільшу суму податкових надходжень забезпечили технологічні компанії з Києва та Київської області — загалом 24,3 мільярда гривень. До першої п'ятірки регіонів-лідерів за обсягами сплачених податків також увійшли:

Львівська область;

Дніпропетровська область;

Харківська область;

Одеська область.

Скільки компаній в екосистемі та які пільги вони мають

На сьогодні "Дія.City" об'єднує близько 4 500 компаній, у яких загалом працюють понад 187 тисяч спеціалістів. За весь час від моменту запуска простору в лютому 2022 року його резиденти перерахували до бюджетів різних рівнів близько 90 мільярдів гривень.

Проєкт створювався для розбудови інфраструктури, яка допомагає вітчизняному технологічному бізнесу масштабуватися та розвиватися безпосередньо в Україні. Для резидентів "Дія.City" діють спеціальні умови:

сприятливі пільгові податкові ставки;

гнучкі форми співпраці з фахівцями;

інструменти для залучення венчурних інвестицій;

можливості для побудови прозорої корпоративної структури;

гарантії захисту прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що резиденти "Дія.City" сплатили понад 13 млрд грн податків за перший квартал 2026 року. За перший квартал 2026 року резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету понад 13,4 млрд грн податків — на 68% більше, ніж торік.