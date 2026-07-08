34,6 млрд грн в год: какие регионы лидируют по уплате налогов в "Дія.City"

В 2025 году резиденты уникального правового и налогового пространства "Дія.City" уплатили в государственный и местные бюджеты 34,6 миллиарда гривен налогов. Пространство продолжает оставаться одним из главных драйверов развития экономики украинских регионов благодаря созданию рабочих мест и развитию местных ИТ-экосистем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Наибольшую сумму налоговых поступлений обеспечили технологические компании из Киева и Киевской области – всего 24,3 миллиарда гривен. В первую пятерку регионов-лидеров по объемам уплаченных налогов также вошли:

Львовская область;

Днепропетровская область;

Харьковская область;

Одесская область.

Сколько компаний в экосистеме и какие льготы у них есть

На сегодняшний день "Дія.City" объединяет около 4 500 компаний, в которых в общей сложности работают более 187 тысяч специалистов. За все время с момента запуска пространства в феврале 2022 года его резиденты перечислили в бюджеты разных уровней около 90 миллиардов гривен.

Проект создавался для развития инфраструктуры, которая помогает отечественному технологическому бизнесу масштабироваться и развиваться непосредственно в Украине. Для резидентов "Дія.City" действуют специальные условия:

благоприятные льготные налоговые ставки;

гибкие формы сотрудничества со специалистами;

инструменты для привлечения венчурных инвестиций;

возможности для построения прозрачной корпоративной структуры;

гарантии защиты прав интеллектуальной собственности

Напомним, ранее сообщалось, что резиденты "Дія.City" уплатили более 13 млрд грн налогов за первый квартал 2026 года . За первый квартал 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет более 13,4 млрд грн налогов - на 68% больше, чем в прошлом.