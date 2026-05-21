Читати українською
Пространство "Дія.City" объединило более 4300 компаний: в каких регионах активно развивается бизнес
Специальное налоговое и правовое пространство "Дія.City" объединило более 4 300 компаний, которые формируют почти 80% всей ИТ-отрасли Украины. Только за первые 4 месяца 2026 ее резиденты уплатили в государственный бюджет 17,3 миллиарда гривен налогов, а лидером по количеству регистраций стал Киев.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минцифры.
Они развивают инновационные направления, среди которых:
- оборонные технологии;
- информационное моделирование построек (BIM);
- искусственный интеллект;
- финансовые услуги;
- робототехника;
- медицина.
По официальным данным, пять регионов-лидеров по количеству зарегистрированных компаний у "Дія.City" распределились следующим образом:
- в Киеве зарегистрировано 2376 компаний;
- на Львовщине - 561;
- на Днепропетровщине - 248;
- на Харьковщине - 197;
- в Киевской области — 188 компаний.
Условия для резидентов
Электронное пространство функционирует с февраля 2022 как налоговая и правовая площадка для технологического бизнеса. Проект создан для стимулирования развития и масштабирования компаний внутри Украины – от производства беспилотных летательных аппаратов и бионических протезов до научно-исследовательских центров.
Для юридических лиц, получивших статус резидента, доступны следующие условия:
- благоприятные налоговые ставки; гибкие формы сотрудничества со специалистами (в том числе giga-контракты);
- инструменты для привлечения венчурных инвестиций;
- возможности для построения прозрачной корпоративной структуры компании;
- гарантии защиты интеллектуальной собственности
Напомним, за первый квартал 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет более 13,4 млрд грн налогов - на 68% больше, чем в прошлом.