Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пространство "Дія.City" объединило более 4300 компаний: в каких регионах активно развивается бизнес

бизнес
К "Дія.City" присоединились уже более 4300 компаний / Depositphotos

Специальное налоговое и правовое пространство "Дія.City" объединило более 4 300 компаний, которые формируют почти 80% всей ИТ-отрасли Украины. Только за первые 4 месяца 2026 ее резиденты уплатили в государственный бюджет 17,3 миллиарда гривен налогов, а лидером по количеству регистраций стал Киев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минцифры.

Они развивают инновационные направления, среди которых:

  • оборонные технологии;
  • информационное моделирование построек (BIM);
  • искусственный интеллект;
  • финансовые услуги;
  • робототехника;
  • медицина.

По официальным данным, пять регионов-лидеров по количеству зарегистрированных компаний у "Дія.City" распределились следующим образом:

  • в Киеве зарегистрировано 2376 компаний;
  • на Львовщине - 561;
  • на Днепропетровщине - 248;
  • на Харьковщине - 197;
  • в Киевской области — 188 компаний.
Фото 2 — Пространство "Дія.City" объединило более 4300 компаний: в каких регионах активно развивается бизнес
Минцифры

Условия для резидентов

Электронное пространство функционирует с февраля 2022 как налоговая и правовая площадка для технологического бизнеса. Проект создан для стимулирования развития и масштабирования компаний внутри Украины – от производства беспилотных летательных аппаратов и бионических протезов до научно-исследовательских центров.

Для юридических лиц, получивших статус резидента, доступны следующие условия:

  • благоприятные налоговые ставки; гибкие формы сотрудничества со специалистами (в том числе giga-контракты);
  • инструменты для привлечения венчурных инвестиций;
  • возможности для построения прозрачной корпоративной структуры компании;
  • гарантии защиты интеллектуальной собственности

Напомним, за первый квартал 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет более 13,4 млрд грн налогов - на 68% больше, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Ковальчук