Большой бизнес обеспечил почти половину налоговых поступлений в бюджет Украины

За первое полугодие 2026 года компании из Реестра крупных налогоплательщиков перечислили в сводный бюджет Украины 579,6 млрд грн. Эта сумма составляет 48,8% всех налоговых поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 финансовые поступления от крупного бизнеса выросли на 40,1 млрд грн, или на 7,4%.

"Почти каждая вторая гривна налогов, которая сегодня поступает в бюджет Украины - это вклад крупного бизнеса", - отметила и.о. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По итогам января-июня 2026 года наибольший рост продемонстрировали следующие поступления:

налог на прибыль предприятий - на 19,5 млрд грн;

налог и сбор на доходы физических лиц – на 13,3 млрд грн;

налог на добавленную стоимость - на 9,9 млрд грн;

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 8,6 млрд грн;

рентная плата за пользование недрами общегосударственного значения - на 7,10 млрд грн.

Наибольший рост уплаты налогов зафиксирован в следующих областях хозяйствования:

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – увеличение на 15,9 млрд грн;

финансовая и страховая деятельность - увеличение на 15,10 млрд грн;

перерабатывающая промышленность – увеличение на 11,3 млрд грн.

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года лидером по объему уплаченных налогов в сводный бюджет Украины стала перерабатывающая промышленность. На эту отрасль пришлось 17,6% от общей суммы поступлений, то есть практически каждая пятая уплаченная гривна.