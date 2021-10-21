Минэкономики оценило теневой объем аренды земли в десятки миллиардов гривен

На сегодняшний день объем теневой аренды земель в Украине составляет от 20 до 70 млрд грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
По информации министерства, этот вопрос рассматривался на заседании межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.
"Сегодня мы начинаем анализировать теневую экономику по секторальными направлениям… В общем функционирование теневых сфер — крайне болезненный вопрос не только для украинской экономики и бюджета, которые теряют десятки миллиардов гривен, но и для граждан, которые рискуют жизнью из-за употребления фальсифицированного алкоголя. Это также вред экологии и материальный ущерб из-за использования некачественного топлива и многие другие негативные явления", — заявил во время заседания первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко.
В министерстве отметили, что самая большая проблема возникает с землями коммунальной собственности, значительная часть которых еще не внесена в Государственный земельный кадастр Украины.
В Минэкономики подчеркнули, что 40% рынка спиртовой и ликеро-водочной отраслей также находится в тени, от чего Госбюджет недополучает около 10 млрд грн ежегодно, а из-за рынка горюче-смазочных материалов государство недополучает 3,7 млрд грн.
Участники рабочей группы признали необходимым разработать меры по совершенствованию обмена информацией между различными ветвями власти, которые администрируют процесс, и ужесточению контроля.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 августа в Украине заключено 7 тысяч 112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
С 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.
Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.