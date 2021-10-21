Минэкономики оценило теневой объем аренды земли в десятки миллиардов гривен

На сегодняшний день объем теневой аренды земель в Украине составляет от 20 до 70 млрд грн. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

По информации министерства, этот вопрос рассматривался на заседании межведомственной рабочей группы по детенизации экономики.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня мы начинаем анализировать теневую экономику по секторальными направлениям… В общем функционирование теневых сфер — крайне болезненный вопрос не только для украинской экономики и бюджета, которые теряют десятки миллиардов гривен, но и для граждан, которые рискуют жизнью из-за употребления фальсифицированного алкоголя. Это также вред экологии и материальный ущерб из-за использования некачественного топлива и многие другие негативные явления", — заявил во время заседания первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко.

В министерстве отметили, что самая большая проблема возникает с землями коммунальной собственности, значительная часть которых еще не внесена в Государственный земельный кадастр Украины.

В Минэкономики подчеркнули, что 40% рынка спиртовой и ликеро-водочной отраслей также находится в тени, от чего Госбюджет недополучает около 10 млрд грн ежегодно, а из-за рынка горюче-смазочных материалов государство недополучает 3,7 млрд грн.

Участники рабочей группы признали необходимым разработать меры по совершенствованию обмена информацией между различными ветвями власти, которые администрируют процесс, и ужесточению контроля.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 августа в Украине заключено 7 тысяч 112 сделок на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

С 1 июля в Украине вступил в силу закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, принятый Верховной Радой в конце марта 2020 года и положивший конец мораторию, действовавшему с 2001 года.

Закон предоставляет владельцам участков (паев) право на их продажу: до этого в Украине можно было лишь передавать сельхозземли в аренду путем заключения долгосрочных договоров.