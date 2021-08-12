На кадастровой онлайн-карте Украины появились границы общин по новому админделению

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра добавила на публичную кадастровую карту новый слой, отображающий границы территориальных общин.

Как отмечают в Министерстве развития общин и территорий, разработавшем данный слой, он может пригодиться владельцам земельных участков, землеустроителям, органам местного самоуправления и представителям государственной власти.

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"Сейчас обновление носит информативный характер, однако уже может помочь при разработке документации землеустройства. Новый слой кадастровой карты позволит облегчить работу с комплексными планами пространственного развития территориальных общин", — указывают в ведомстве.

Отметим, что границы городских, поселковых и сельских общин, как и границы районов, в рамках данного слоя отображаются только при определенном приближении карты.

Нововведение удобно тем, что позволяет быстро определить административную принадлежность любого населенного пункта как визуально, при комбинировании с картой-подложкой, так и путем клика в соответствующее место карты.

В последнем случае система сразу выдает название местной общины, района и области вместе с кодами из классификаторов объектов административно-территориального устройства Украины.

На территории Крыма отображаются границы старых местных общин, поскольку на этом уровне админреформа в отношении него проведена не была.

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В то же время в слое "кадастровое деление" в системе по-прежнему доступны данные о принадлежности территорий к местным общинам согласно старому админделению, когда их было в несколько раз больше, чем после реформы 2020 года. Но в этом случае указаны только коды КОАТУУ, а сами границы старых общин так и не были выделены отдельным слоем.

Напомним при этом, что в январе Конституционный суд открыл дело по представлению 49 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Основному закону постановления о создании и ликвидации районов от 17 июля 2020 года.

Данным документом были ликвидированы 490 старых районов, а также понятие горсоветов областного значения (то есть не подчиненных районам). Вместо них было создано 136 укрупненных районов в существующих границах областей.

На нижнем уровне админделения образовано 1470 укрупненных общин (до этой реформы и до начала процесса "добровольного" объединения общин их было около 12 тысяч), при этом в не подконтрольном Украине Крыму новые общины предусмотрены не были.

Новое админделение закрепили местные выборы, прошедшие 25 октября 2020 года.

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