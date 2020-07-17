Рада уменьшила количество районов в Украине с 490 до 138

Верховная Рада поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых.
Такое решение было принято на заседание Верховной Рады в пятницу, 17 июля, сообщает "Украинская правда".
Указано, что за этот законопроект проголосовали 238 народных депутатов.
Как отмечается, сначала Раде предлагали создать 129 новых районов, позже их число увеличили до 136. В то же время на заседании в пятницу нардепы проголосовали за создание 138 новых районов.
При этом постановление принято с учетом предложений комитета.
В частности, комитет предложил дополнительно в список районов, которые предложило правительство, создать в Винницкой области Жмеринский район, в Днепропетровской — Синельниковский район, в Закарпатской — Раховский район, в Ивано-Франковской — Верховинский район, в Киевской — Вышгородский район, в Одесской — Березовский район, в Херсонской — Белозерский и Скадовский районы, в Черниговской — Корюковский район.
Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав района.
Выборы депутатов райсоветов ликвидированных районов больше проводиться не будут. Полномочия депутатов районных советов в ликвидированных районах прекращаются в день вступления полномочий депутатов, избранных на выборах в новых районах.
Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведения местных выборов с учетом новосозданных районов. Местные выборы запланированы на 25 октября.
По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, постановлением завершится реформа децентрализации в Украине.
Напомним, 12 июня Кабинет министров утвердил законопроект с новым административно-территориальным устройством Украины — новыми границами районов. Вместо 490 районов планировалось создать 129.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает 18 000 человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. По его словам, ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.
Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября.