Як продати землю вигідно. В Україні створили онлайн-помічник LandInvest для землевласників

Напередодні впровадження ринку с/г землі, перший етап якого розпочнеться 1 липня 2021 року, в Україні запрацювала LandInvest – перша онлайн-платформа для безкоштовного консультування власників земельних ділянок.

Користувачі платформи можуть протягом п’яти хвилин перевірити, чи оформлена їхня ділянка належним чином, а також дізнатися найоптимальніші варіанти її продажу в майбутньому та як захистити себе від шахраїв. Користувачу необхідно лише перейти у Viber-бот і ввести кадастровий номер земельної ділянки. Після перевірки бот надішле повідомлення з актуальною інформацією про статус ділянки в державному реєстрі.

Крім того, чат-бот може кваліфіковано відповісти на найпоширеніші запитання про ринок землі: як він працюватиме, як дізнатися ціну ділянки, чи можна продати частину паю, як продати землю, якщо вона перебуває в оренді, куди потрібно звернутися для оформлення землі?

Окрім практичної допомоги пайовикам платформа LandInvest працюватиме як інформаційний ресурс — освітлюватиме актуальні події навколо ринку, публікуватиме аналітику та допоміжні матеріали для пайовиків.

На першому етапі купувати землю зможуть тільки фізичні особи — громадяни України. Максимальна площа ділянки в одні руки обмежена законом до 100 га. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, купувати землю дозволять українським юридичним особам — не більше 10 тис. га в одні руки.

"Країна взяла на себе відповідальність провести структурні реформи, пов’язані насамперед із правом власності на землю. Нарешті на 30-му році незалежності Україна вирішила фіналізувати проєкт земельної реформи — основу, яка дасть поступальний розвиток країні", — заявив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко.

На думку експертів, економічний ефект від земельної реформи у випадку її ефективної реалізації може скласти до 85 млрд доларів приросту ВВП.

"Ми зможемо забезпечити у наступні 10 років після відкриття ринку землі сукупний економічний ефект в розмірі 85 млрд доларів, якщо це буде ліберальна модель. Якщо це буде менш ліберальна модель, то це буде близько 50 млрд доларів", — прогнозує голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч.

За оцінкою Кабінету міністрів України, після відкриття ринку середньорічний оборот земель складе до 1,5 млн га.