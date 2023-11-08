Кабмін затвердив нові показники для автоматичної реєстрації податкових накладних

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, направлені, зокрема, на збільшення кількості платників, які реєструватимуть податкові накладні за новими показниками автоматично.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що нові показники позитивної податкової історії дозволять здійснювати реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) в автоматичному режимі.

Що зміниться

Нова позитивна податкова історія передбачає, зокрема, що платник податку протягом шести послідовних місяців проводить придбання та постачання одних й тих самих товарів/послуг в обсягах не менше 75% від загального обсягу операцій у цьому періоді.

Також платник має податкове навантаження більше 5% та обсяг податку на додану вартість по зареєстрованим ПН/РК поточного місяця не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість по зареєстрованим ПН/РК за останні 12 місяці.

Крім того, платником податку одночасно виконуються такі умови:

щодо усіх ПН/РК протягом до 180 днів, що передують даті прийняття ПН/РК для реєстрації в ЄРПН, платником податку подані пояснення та копії документів;

комісією регіонального рівня прийняте рішення про реєстрацію ПН/РК або комісією центрального рівня прийняте рішення про задоволення скарги та скасування рішення про відмову в реєстрації ПН/РК;

обсяг податку на додану вартість по зареєстрованим ПН/РК поточного місяця не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість по зареєстрованим ПН/РК за останні 12 місяців;

щомісячний обсяг постачання в ПН/РК за операціями останніх 6-ти звітних періодів, що передують поточному, перевищує 500 тис. грн.

Позитивна податкова історія також передбачає, що платник протягом трьох років не мав заборгованості зі сплати податків, не порушував строків подання звітності та строків реєстрації податкових накладних, а також:

середньомісячний обсяг постачання, зазначений в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН перевищує 500 тис. гривень;



податкове навантаження більше 5 відсотків;

обсяг податку на додану вартість по зареєстрованим ПН/РК поточного місяця не перевищує найбільшу суму податку на додану вартість по зареєстрованим ПН/РК за останні 12 місяців.

Крім того, платником податку одночасно виконуються умови (наразі цей показник є ознакою безумовної реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування):

сплата податку на додану вартість за останні 12 місяців у розмірі понад 1 млн грн;

податкове навантаження за останні 12 місяців становить більше 5%.

"Тобто одну із ознак безумовної реєстрації «перенесено» в позитивну податкову історію, чим встановлюється запобіжник для використання ризикового податкового кредиту платниками, які наразі при сплаті 1 млн грн за останні 12 місяців реєструють податкові накладні / розрахунки коригування за цією ознакою безумовної реєстрації. При цьому, для доброчесних платників можливість автоматичної реєстрації податкових накладних залишається", - пояснюють в Мінфіні.

Там зауважують, що відповідними змінами будуть створені сприятливі умови для сумлінних платників податку на додану вартість щодо реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН.

Нагадаємо, нещодавно Фінансовий комітет Верховної Ради схвалив доопрацьовану редакцію законопроєкту №10016-д щодо відновлення податкових перевірок.

У документі, який парламент має розглянути в другому читанні, прописано такі зміни:

термін повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня;

мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи зберігається до грудня 2024 року.

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