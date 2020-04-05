Мировые цены на продовольствие упали из-за коронавируса

Мировые цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Указано, что в марте 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются помесячные изменения международных цен на основные товарные виды продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта, что на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике", — отметил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

Наибольшее падение отмечается в Индексе цен на сахар, который снизился на 19,1%. Среди причин — снижение спроса на потребление вне дома, что связано с мерами по самоизоляции, вводимыми многими странами, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

В свою очередь индекс цен на растительные масла ФАО за месяц снизился на 12% процентов, причиной чему в основном послужило падение цен на пальмовое масло.

"За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел", — отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Тем временем индекс цен на молочную продукцию упал на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

Также в марте снизился на 1,9% индекс цен на зерновые по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года. А индекс цен на мясо упал на 0,6%.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировых рынках резко увеличились цены на рис и пшеницу.