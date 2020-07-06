Запасы зерна в мире достигнут 20-летнего максимума из-за рекордного урожая в 2020 — ФАО

Производство зерновых в мире в 2020 году должно достигнуть рекорда в 2790 млн тонн — на 9,3 млн тонн выше майского прогноза, а также превысить установленный в 2019 году рекорд на целых 3%.

Об этом сообщает "АгроПортал", ссылаясь на сводку предложения зерновых и спроса на зерновые, опубликованную Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Согласно отчету, прогнозы по производству пшеницы были повышены для Индии и Российской Федерации, с излишком компенсировав сокращение прогнозируемых объемов по ЕС и Великобритании.

Прогноз производства фуражного зерна в мире в 2020 году также был пересмотрен в сторону увеличения до 1519 млн тонн, что на 5,7 млн тонн больше по сравнению с предыдущим месяцем и отражает ожидания более высоких объемов производства ячменя в Австралии, ЕС и Турции.

Прогноз ФАО по общемировому производству риса на 2020 год теперь зафиксирован на отметке в 509,2 млн тонн, то есть на 400 тысяч тонн выше июньского показателя, отражая главным образом улучшенные виды на урожай для стран Южной Америки, где благоприятные погодные условия позволяют надеяться на рекордный урожай.

"Объем потребления зерновых в предстоящий год, согласно прогнозам, должен вырасти до 2735 млн тонн — на 1,6% выше прогноза предшествующего месяца — главным образом за счет увеличения использования фуражных зерновых в кормовых и промышленных целях по сравнению с прежними прогнозами. Потребление риса в мире в сезоне 2020–2021 годов также должно достичь нового пикового значения в 510,4 млн тонн, то есть вырасти на 1,6% по сравнению с июньским показателем, за счет увеличения пищевого потребления", — отмечают в организации.

С учетом новых прогнозов производства и потребления теперь ФАО ожидает, что объем запасов зерновых в мире к концу сезонов 2021 года достигнет 929 млн тонн и составит уверенный рост в 6% в годовом исчислении.

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Это приведет к росту соотношения запасов зерновых в мире к их потреблению в сезоне 2020–2021 годов до наивысшего за 20 лет показателя в 33%, указывая на хорошие перспективы в отношении общемирового предложения в новом сезоне.