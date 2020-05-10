Европейские фермеры выступили против льгот для украинских экспортеров

Крупнейшая европейская ассоциация фермере и кооперативов Копа-Когека (COPA-COGECA) выступила с критикой намерения ЕС и Украины расширить торговое сотрудничество по подготовке углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).

Об этом заявил генеральный секретарь Копа-Когека Пекка Песонен в письме Сабине Вейанд, генеральному директору ЕС по торговле Европейской комиссии, сообщает Аgronews.ua.

Как говорится в письме, ассоциация фермеров и кооперативов выступает против предоставления каких-либо дальнейших льгот для экспортируемых Украины или восстановление автономных торговых мер.

Пекка Песонен напомнил, что сельскохозяйственное сообщество Европы уже пострадало от последствий введения санкций против РФ и прямые потери производителей уже достигают более 10 млрд евро.

Сейчас ситуация осложняется значительным падением цен на некоторые сельскохозяйственные товары и карантинными мероприятиями, связанными с пандемией.

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Также отмечается, что последние таможенные данные показывают, что украинские компании в полной мере воспользовались возможностью, которая была предоставлена ​​в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Таким образом, потенциальное увеличение льготных тарифных квот будет иметь прямое отрицательное влияние на рынки сельскохозяйственной продукции Союза.

Кроме того, от добавил, что за последние три года Европейский Союз стал крупнейшим импортером кукурузы в мире. Импортные объемы заменили рост европейского производства, что оказало давление на внутренние цены на кукурузу и рикошетом "ударило" по рынку ячменя.

Две трети объема кукурузы ЕС импортирует именно из Украины. Учитывая это, Украине не нужны новые тарифные квоты или восстановление автономных мероприятий.

"В зерновом секторе мы сталкиваемся с неблагоприятным коммерческим средой и отсутствием прозрачности в деятельности предприятий в Украине. Нельзя гарантировать, что украинский аграрный сектор действительно получает выгоду от торговли зерном с Европейским союзом. Увеличение тарифной квоты на пшеницу вместо того, чтобы заставить два производственных рынки дополнять друг друга, приведет к усилению конкуренции на рынке Союза", — заявил Песонен.

Напомним, в 2019 году экспорт агропродукции из Украины составил рекордные 22,2 млрд долларов. Это на 19% больше, чем за 2018 год.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в Евросоюз.