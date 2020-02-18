Украина может прекратить экспорт кукурузы и рапса в ЕС

Отсутствие отчетности по выбросам парниковых газов при производстве сельхозкультур в ближайшее время может остановить украинский экспорт рапса и кукурузы на рынок ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

В организации напомнили, что европейский спрос на рапс и кукурузу регулируется Директивой Европейского Парламента и Совета ЕС 23 апреля 2009 года о поощрении использования энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Основные требования Директивы — необходимо подсчитывать выбросы парниковых газов и отчитываться об этих выбросах в течение всего жизненного цикла сельскохозяйственных культур, из которых будет изготавливаться биотопливо: во время выращивания и сбора урожая, его последующей сушки, хранения и отгрузки. Такие подсчеты осуществляются для конкретной страны ЕС или ее региона.

Из года в год в странах ЕС ограничения на выбросы парниковых газов становятся более жесткими при производстве биотоплива. Один из экологических критериев директив ЕС предусматривает, что при использовании биотоплива объем выбросов парниковых газов должен быть на 50% меньше, чем при использовании ископаемого топлива. Конкуренты украинских агропроизводителей — экспортеры рапса из Австралии и Канады еще в позапрошлом году подготовили отчеты по объемам выбросов парниковых газов в разрезе штатов (регионов), которые одобрены ЕК — говорится в сообщении.

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По данным УЗА, на сегодняшний день в Украине отчетности и расчетов по соответствующему количеству выбросов парниковых газов при производстве сельхозпродукции практически нет, в том числе и по кукурузе.

В ассоциации отмечают, что проведенные пилотные расчеты выбросов парниковых газов (ПГ) на основе реальных данных фермерских хозяйств по производству кукурузы и рапса в Украине, выполненные в 2017 году Институтом экономических исследований и политических консультаций в рамках проекта GIZ Поддержка устойчивого производства и использования биомассы в Украине, показали превышение допустимых выбросов парниковых газов при выращивании кукурузы и рапса.

Более того, новая Директива Европарламента и Совета ЕС 2018/2001 от 11 декабря 2018 года по возобновляемым источникам энергии (ее также называют RED II), которая вступит в силу в июне 2021, требует уменьшить объемы выбросов парниковых газов по сравнению с ископаемым топливом при производстве биодизеля из рапса (показатель по умолчанию вырос с 38% до 47%), а для этанола из кукурузы остается на достаточно высоком уровне — около 50%. Таким образом, если правительство и украинские производители рапса и кукурузы хотят и дальше иметь доступ к европейскому рынку биотоплива нужно снижать свои выбросы парниковых газов — подчеркнули в УЗА.

По данным ассоциации, в 2019/2020 маркетинговом году Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн рапса (в сезоне 2018/19 МГ экспорт составил — 2,5 млн тонн), в том числе, в ЕС — 2,8 млн тонн — 97% от общего объема экспорта рапса.

Экспорт украинской кукурузы в 2018/2019 МГ составил 30,4 млн тонн, в том числе, в ЕС около 16 млн тонн, что составляет 53% от общего объема экспорта кукурузы.

В этом маркетинговом сезоне Украина уже успела экспортировать в ЕС 6,7 млн тонн кукурузы.

Напомним, в 2019 году экспорт агропродукции из Украины составил рекордные 22,2 млрд долларов. Это на 19% больше, чем за 2018 год.