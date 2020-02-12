Аналитики повысили прогноз производства кукурузы в Украине

Эксперты USDA повысили прогноз производства кукурузы в Украине в 2019/20 маркетинговом году на 0,3 млн т.

Об этом сообщается в отчете USDA за февраль 2020 года.

В частности, прогноз производства кукурузы в Украине повышен с 35,5 млн т в январе до 35,8 млн т в феврале.

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Также аналитики повысили прогноз экспорта указанной культуры из Украины на 0,5 млн т в 2019/20 маркетинговом году до 31 млн т (30,5 млн т в январском прогнозе).

В то же время, согласно отчету, конечные запасы кукурузы в Украине снизятся до 0,76 млн т против 0,86 млн т месяцем ранее.

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Известно, что за день до ежемесячного отчета USDA цены на пшеницу и кукурузу упали на Чикаго.

Ранее сообщалось, что Украина в январе–ноябре 2019 года импортировала 32,5 тысяч т семян зерновых и 42,0 тысячи т семян масличных культур на общую сумму $427,8 млн. Это — почти в 34 раза превышает объемы отечественного экспорта семенного материала в $12,7 млн. При этом львиную долю (90,0%) в импорте в Украину семян зерновых культур составила кукуруза.