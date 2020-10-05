Резкий рост цен на зерно не ожидается, но плохие прогнозы держат рынок в тонусе — эксперт

Предпосылок для роста цен на зерно в 2020/21 маркетинговом году нет, однако беспокойство относительно перспективы недополучения объемов производства в следующем сезоне может стимулировать ценовой рост.

Об этом заявила заместитель директора ProAgro Group, аналитик украинского аграрного рынка Мария Колесник, передает AgroPortal.

"Что касается зерна, то предпосылок для резкого ценового роста пока нет, поскольку общемировое производство в сезоне 2020/21 МГ по оценкам аналитиков Международного совета по зерну (IGC) составит 2,23 млрд т, что сопоставимо с показателем прошлого года в 2,18 млрд т и даже превышает его на 5 млн т", — отметила она.

"В то же время плохие перспективы на новый сезон и беспокойство, которое вызывает перспектива недополучения объемов производства в сезоне 2021/22 МГ, будут все время держать рынок в тонусе и стимулировать ценовой рост", — прогнозирует эксперт.

Колесник констатировала, что в Украине из-за засухи существенно сократился прогноз производства поздних культур, в частности кукурузы, сои и подсолнечника.

"Так, по нашим сентябрьским оценкам, украинские аграрии в сезоне 2020/21 МГ соберут 34 млн т зерна кукурузы против почти 36 млн т в прошлом году. И это в условиях расширения посевных площадей под этой культурой на 450 тысяч га", — отмечает она.

Эксперт объяснила, что нынешняя засуха, охватившая не только Украину, но и остальные страны Черноморского бассейна, задерживает сев озимых культур, в частности пшеницы, под урожай 2021/22 МГ.

"Нынешние погодные условия являются сложными не только для украинских аграриев. Из-за засухи в Аргентине посевы пшеницы сейчас находятся в крайне сложных условиях. Так, по состоянию на 27 сентября более 60% посевов пшеницы в этой южноамериканской стране находятся в среднем или очень засушливом состоянии. Все это вместе стало причиной ценового роста на рынке зерна, как в Украине, так и в мире" — подчеркнула Колесник.

"В частности, в течение последнего месяца экспортные цены на украинскую продовольственную пшеницу выросли в среднем на $30, а на кукурузу — на $15 на тонне зерна. Добавим к этому еще и девальвацию гривни и имеем рост внутренних цен на продовольственное зерно в гривневом эквиваленте в течение месяца на 1100–1300 грн/т", — уточняет агроэксперт.

При этом она добавила, что урожай подсолнечника агентство ProAgro Group оценивает на уровне 15 млн т против прошлогоднего показателя в 18,8 млн т. Производство украинской сои прогнозируется в объеме 2,5-2,8 млн т, что также существенно ниже прошлогоднего показателя в 3,7 млн т.

"Резкое сокращение предложения сои на внутреннем рынке на фоне роста мировых цен на эту масличную из-за активного спроса со стороны Китая и засухи в США и Бразилии также будет поддерживать бычьи ценовые тренды. На рынке подсолнечника в дополнение к сокращению собственного урожая имеем стремительный растущий тренд цен на подсолнечное масло, который является отражением общемировых тенденций на рынке всех растительных масел. Драйвером ценового роста в данном сегменте является пальмовое масло", — объясняет эксперт.

Если вторая волна распространения COVID-19 в мире не ограничит спрос на топливо и растительные масла, то, как считает Колесник, до конца текущего года стоит ожидать дальнейшего ценового роста, как на рынке растительных масел, так и на рынках их сырья.

Как сообщалось, по состоянию на 1 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители намолотили 51,8 млн тонн основных культур с площади 16,8 млн га.