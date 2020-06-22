Потребрынки 40 минут назад

Ритейл в Украине вышел на докарантинный уровень — ПриватБанк

С карантина без потерь в настоящее время выходит продуктовый ритейл

Продуктовый ритейл. Фото: yaplakal.com Продуктовый ритейл. Фото: yaplakal.com
Продуктовый ритейл. Фото: yaplakal.com

По итогам мая 2020 года товарооборот в основных секторах розничной торговли вышел на докризисный уровень и практически достиг показателя февраля 2020 года.

Об этом, проанализировав количество и объем оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминалов за 5 месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба государственного ПриватБанка.

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"С карантина без потерь в настоящее время выходит продуктовый ритейл. Согласно анализу объемов оплат покупок картами в сети торговых терминалов банка, в марте и апреле 2020 года, по сравнению с февралем, безналичный оборот в сетях продовольственных магазинов вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%", — говорится в сообщении.

Указано, что больше всего в первые месяцы карантина вырос безналичный оборот в сети аптек и магазинов медицинских товаров — в марте он увеличился по сравнению с февралем на 30%.

В то же время, в мае, безналичный оборот в аптечной сети упал на 18% по сравнению с февралем.

При этом самым значительным падением безналичного оборота за время карантина было на рынке электроники и бытовой техники. Если в марте падение оборотов составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле 43%. При этом в мае 2020 года обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень.

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Также, по итогам мая 2020 года, практически докарантинного уровня достигли безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было отмечено падение продаж на 20%.

Напомним, в марте с началом карантина в Украине ПриватБанк ввел меры по поддержке бизнеса, который принимает оплату за товары и услуги cashless через сеть POS-терминалы банка. В течение периода действия "жесткого" карантина ПриватБанк не начислял фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами.

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