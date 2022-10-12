Минэкономики предлагает ограничить сроки расчетов за поставленный товар до 30 дней

Министерство экономики Украины предлагает установить сроки расчетов за поставленный магазинам товар в 24 или 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, вопрос о сроках оплаты за поставленный товар болезненный, поскольку и производители и ритейлеры считают, что кредитуют за свой счет другую сторону.

Она отметила, что Минэкономики и Минагрополитики с участием ассоциаций производителей пищевой продукции и ритейлеров прорабатывают вопросы оптимизации сроков расчетов.

"Мы стараемся сблизить позиции сторон. В частности, как компромиссный вариант предлагаем установить сроки расчетов в 24 или 30 суток . При этом перечень товаров будет несколько расширен", - цитирует Свириденко пресс-служба министерства.

Она отметила, что правительство будет вынуждено задействовать другие механизмы, если производители пищевой продукции и ритейлеры не договорятся.

Ранее производители пищевой продукции потребовали установить предельные сроки отсрочки платежей. Производители пищевой продукции и экономисты заявляли, что сложилась практика излишних сроков отсрочек платежей за поставленную продукцию. К примеру, по договору может достигать 120 дней, фактически же оплата может поступить производителю на 160 день. По мнению производителей продукции, такие условия нивелируют возможность развития бизнеса, не способствуют платежной дисциплине и не защищают конкурентную среду.