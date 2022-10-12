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Экономика
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Минэкономики предлагает ограничить сроки расчетов за поставленный товар до 30 дней

Минэкономики предлагает ограничить сроки расчетов за поставленный товар до 30 дней

Министерство экономики Украины предлагает установить сроки расчетов за поставленный магазинам товар в 24 или 30 дней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, вопрос о сроках оплаты за поставленный товар болезненный, поскольку и производители и ритейлеры считают, что кредитуют за свой счет другую сторону.

Она отметила, что Минэкономики и Минагрополитики с участием ассоциаций производителей пищевой продукции и ритейлеров прорабатывают вопросы оптимизации сроков расчетов.

"Мы стараемся сблизить позиции сторон. В частности, как компромиссный вариант предлагаем установить сроки расчетов в 24 или 30 суток . При этом перечень товаров будет несколько расширен", - цитирует Свириденко пресс-служба министерства.

Она отметила, что правительство будет вынуждено задействовать другие механизмы, если производители пищевой продукции и ритейлеры не договорятся.

Ранее производители пищевой продукции потребовали установить предельные сроки отсрочки платежей. Производители пищевой продукции и экономисты заявляли, что сложилась практика излишних сроков отсрочек платежей за поставленную продукцию. К примеру, по договору может достигать 120 дней, фактически же оплата может поступить производителю на 160 день. По мнению производителей продукции, такие условия нивелируют возможность развития бизнеса, не способствуют платежной дисциплине и не защищают конкурентную среду.