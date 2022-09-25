За время войны почти 20% украинских ритейлеров сократили штат персонала – исследование

Сокращения касались позиций, связанных с поддержкой клиентов, бэк-офисных административных ролей и производственного линейного персонала.

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Так, около 20% украинских ритейлеров за время войны сократили штат сотрудников более чем на 10%, при этом 62% компаний внепланово сокращают процесс принятия на работу новых сотрудников.

Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации ритейлеров Украины и Rabota.ua.

По состоянию на август 14,2% опрошенных ритейлеров сократили до 10% сотрудников, 7,1% компаний – до четверти, а 12,8% – около половины штата и больше.

Сокращения касались преимущественно позиций, связанных с поддержкой клиентов (42%), бэкофисных административных ролей (34%) и производственного линейного персонала (17%).

Также около 60% ритейлеров сейчас работают в полном составе. Согласно данным исследования, их количество с апреля увеличилось на 2,1%.

По данным опроса, 18% компаний остановили выполнение планов найма персонала до конца года, 12% сообщили об увеличении найма, а 8% – сохранении текущих планов.

Отмечается, что ритейлеры намерены увеличить наем специалистов в логистике и доставке (46% опрошенных), в IT (41%) и диджитал маркетинга (10%).

Напомним, что киевский ТРЦ Ocean Plaza может возобновить работу в октябре.