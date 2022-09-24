В Украине снизилось производство пива

За восемь месяцев 2022 года производство пива упало на треть.

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Производство пива в Украине, кроме безалкогольного с содержанием спирта до 0,5% об, в январе-августе 2022 года снизилось на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $83,9 млн.

Об этом сообщает "Укрпиво".

Также производство солода за указанный период уменьшилось на 22,5% - до 108,38 тысяч т.

В январе-марте производство пива в Украине упало на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

А по итогам первых четырех месяцев этого года падение составило 42,8%, по итогам мая – 36,4%, июня – 32%, июля – 31,6%.

Напомним, что на стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь.