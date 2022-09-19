Tarantino family переходит под контроль и управление немецкого бизнесмена

С 1 октября 2022 операционной деятельностью семьи Tarantino family будет управлять немец Флориан Боллен, инициатор создания немецкого крафтового пива.

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Об этом сообщается на официальном сайте сети.

Бизнесмен владеет тремя заведениями в Лондоне (Великобритания) и традиционной крафтовой пивоварней KRAFT Brewery.

В планах господина Болена открытие нескольких общественных пивных заведений в Киеве. Детали сделки не разглашаются.

"Уровень ресторанной культуры в Украине невероятно высок. Начало работы в Киеве станет отличным подтверждением нашей веры в победу украинцев и хорошим примером для большего количества европейских инвесторов" , — прокомментировал новость Флориан Боллен.

Основатель и совладелец Tarantino family Дмитрий Федотенков с января 2022 года работает над новым ресторанным проектом в Вене (Австрия).

Семья ресторанов Tarantino family насчитывает 28 ресторанов и 12 брендов, в которых работают около 3000 украинцев.

Tarantino family – не юридическое лицо - это название известной программы лояльности для постоянных гостей киевских ресторанов. Рестораны принадлежат разным владельцам, но объединены идеей развивать в столице Украины культуру вкусной еды и приятный отдых.

Под брендом Tarantino family работают заведения итальянской, американской, японской, украинской и грузинской кухни.

С начала вторжения России в Украину рестораны сети Tarantino family самостоятельно кормили военных ВСУ, бойцов терробороны, волонтеров и обычных граждан, оказавшихся в тяжелом положении. Рестораторы приготовили более 1 млн. обедов на сумму более 25 млн. гривен.