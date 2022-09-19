Tarantino family переходить під контроль та управління німецького бізнесмена

З 1 жовтня 2022 року операційною діяльністю сім’ї Tarantino family управлятиме німець Флоріан Боллен, ініціатор створення німецького крафтового пива. Деталі угоди не розголошуються.

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Про це повідомляється на офіційному сайті мережі.

Бізнесмен володіє трьома закладами у Лондоні (Великобританія) та традиційною крафтовою пивоварнею KRAFT Brewery.

В планах пана Болена відкриття кількох громадських пивних закладів у Києві. Деталі угоди не розголошуються.

"Рівень ресторанної культури в Україні є неймовірно високий. Початок роботи в Києві стане чудовим підтвердженням нашої віри в перемогу українців і гарним прикладом для більшої кількості європейських інвесторів", — прокоментував новину Флоріан Боллен.

Засновник та співвласник Tarantino family Дмитро Федотенков, з січня 2022 року працює над новим ресторанним проектом у Відні (Австрія).

Сім'я ресторанів Tarantino family налічує 28 ресторанів та 12 брендів, в яких працюють близько 3000 українців.

Tarantino family – не є юридичною особою - це назва відомої програми лояльності для постійних гостей київських ресторанів. Ресторани належать різним власникам, але об’єднані ідеєю розвивати в столиці України культуру смачної їжі та приємного відпочинку.

Під брендом Tarantino family працюють заклади італійської, американської, японської, української та грузинської кухні.

З початку вторгнення Росії до України ресторани мережі Tarantino family самотужки годували військових ЗСУ, бійців тероборони, волонтерів та звичайних громадян, які опинились у скрутному становищі. Ресторатори приготували понад 1 млн обідів на суму понад 25 млн. гривень.