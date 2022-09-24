В Україні знизилось виробництво пива

За вісім місяців 2022 року виробництво пива впало на третину.

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Виробництво пива в Україні, крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об, у січні-серпні 2022 року знизилося на 31,6% порівняно з аналогічним періодом 2021 року — до $83,9 млн.

Про це повідомляє "Укрпиво".

Також иробництво солоду за вказаний період зменшилось на 22,5% — до 108,38 тисяч т.

У січні-березні виробництво пива в Україні впало на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

А за підсумками перших чотирьох місяців цього року падіння становило 42,8%, за підсумками травня — 36,4%, червня — 32%, липня — 31,6%.

Нагадаємо, що на стадіонах ЧС-2022 у Катарі заборонили алкоголь.