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За час війни майже 20% українських ритейлерів скоротили штат персоналу – дослідження
Скорочення стосувалися позицій, пов’язаних із підтримкою клієнтів, бек-офісних адміністративних ролей та виробничого лінійного персоналу.
Так, майже 20% українських ритейлерів за час війни скоротили штат співробітників більш ніж на 10%, при цьому 62% компаній позапланово скорочують процес прийняття на роботу нових співробітників.
Про це йдеться у спільному дослідженні Асоціації ритейлерів України та Rabota.ua.
Станом на серпень 14,2% опитаних ритейлерів скоротили до 10% співробітників, 7,1% компаній – до чверті, а 12,8% – близько половини штату та більше.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Скорочення стосувалися переважно позицій, пов’язаних із підтримкою клієнтів (42%), бек-офісних адміністративних ролей (34%) та виробничого лінійного персоналу (17%).
Також майже 60% ритейлерів нині працюють у повному складі. Згідно даним дослідження, їхня кількість з квітня збільшилася на 2,1%.
За даними опитування, 18% компаній зупинили виконання планів найму персоналу до кінця року, 12% повідомили про збільшення найму, а 8% – збереження поточних планів.
Зазначеється, що рітейлери мають намір збільшити наймання фахівців у логістиці та доставці (46% опитаних), в IT (41%) та діджитал маркетингу (10%).
Нагадаємо, що київський ТРЦ Ocean Plaza може поновити роботу в жовтні.