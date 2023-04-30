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Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Міненерго назвали, скільки коштів потрібно на підготовку до опалювального сезону

опалювальний сезон кошти міністерство енергетики
Україні потрібні 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Фото: Claudio Schwarz /Unsplash

Україні потрібні 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону

Зокрема, частина коштів піде на закупівлі необхідних ресурсів і відновлення генерації.

Такі підрахунки зробили Міненерго разом зі Світовим банком.

“На цю мить для підготовки до опалювального сезону 2023/2024 необхідно приблизно 3,4 млрд доларів, з яких 1,2 млрд має піти на закупівлі певного типу ресурсів. Решта суми - це те, що необхідно, щоб відновити, по-перше, лінії систем передачі, це лінії Укренерго, лінії систем розподілу електроенергії, здебільшого це обленерго, і для відбудови генераційних потужностей”, - пояснив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

Для відбудови генераційних потужностей знадобляться 2,1 млрд доларів.

Загалом, за підрахунками, коштів для відновлення енергетики знадобиться набагато більші.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що протягом весни і літа заплановано провести низку заходів для підготовки української енергосистеми до можливих нових ракетних атак Росії.

Він вказав на те, що російські війська завдавали ударів ракетами та дронами переважно по розподільчих станціях та об’єктах генерації: блоках, турбінах і обладнанню електростанцій.

  Наприкінці січня "Нафтогаз України" повідомив про початок підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років.  

Автор:
Альона Чернецька