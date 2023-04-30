В Минэнерго назвали, сколько средств нужно на подготовку к отопительному сезону

Украине нужно 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров в эфире телемарафона.

В частности, часть средств пойдет на закупки необходимых ресурсов и возобновление генерации.

Такие подсчеты сделали Минэнерго вместе со Всемирным банком.

“На этот момент для подготовки к отопительному сезону 2023/2024 необходимо примерно 3,4 млрд долларов, из которых 1,2 млрд должны пойти на закупки определенного типа ресурсов. Остальная сумма – это то, что необходимо, чтобы восстановить, во-первых, линии систем передачи, это линии Укрэнерго, линии систем распределения электроэнергии, в основном это облэнерго, и для восстановления генерационных мощностей”, - объяснил замминистра энергетики Фарид Сафаров.

Для восстановления генерационных мощностей понадобится 2,1 млрд долларов.

В общем, по подсчетам, средств для восстановления энергетики понадобится гораздо больше.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в течение весны и лета запланировано провести ряд мер по подготовке украинской энергосистемы к возможным новым ракетным атакам России.

Он указал на то, что российские войска наносили удары ракетами и дронами преимущественно по распределительным станциям и объектам генерации: блокам, турбинам и оборудованию электростанций.

В конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.