"Нафтогаз" начал подготовку к отопительному сезону 2023/2024

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" начала подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"В прошлом году, к началу этой зимы, нам удалось аккумулировать 14,5 млрд куб. м газа в наших подземных хранилищах. Этого было достаточно в пределах определенных сценариев. К сожалению, из-за вражеских обстрелов, энергетическая инфраструктура Украины была повреждена, в результате чего понадобился дополнительный объем газа для электрогенерации", - цитирует пресс-служба председателя правления компании Алексея Чернышева.

В пресс-службе отмечают, что уже удалось обеспечить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд куб. м импортного ресурса, определенный объем газа еще ожидается, чего в нынешних погодных условиях достаточно для завершения осенне-зимнего периода.

Несмотря на полномасштабную войну предприятия Группы "Нефтегаз" также вводят новый подход в подготовке к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед.

"Мы меняем саму логику подготовки к отопительному сезону. Теперь мы готовимся к двум отопительным сезонам одновременно. То есть мы стараемся учесть все последующие вызовы и риски. Важно не только, хватит ли нам газа на эту зиму, но и то, с каким балансом газа мы из нее выйдем, а также где мы возьмем топливо перед следующим сезоном", - добавил Чернышев.

Уже сейчас команда "Нафтогаза" работает над стратегическим планом прохождения следующего отопительного сезона 2023/2024. Одним из приоритетов для "Нафтогаза" также является увеличение собственной добычи газа, поскольку от этого направления зависит энергетическая устойчивость Украины на протяжении всех последующих лет.

Напомним, чтобы сделать прохождение нынешнего отопительного сезона еще более устойчивым, в конце декабря НАК "Нафтогаз Украины" договорился о дополнительной поставке почти полмиллиарда кубов газа.

7 ноября оператор газохранилищ Украины компания "Укртрансгаз" начала отбор газа из хранилищ. К началу сезона отбора в украинских газохранилищах по оценке правительства удалось накопить 14,6 млрд куб. м газа.