"Нафтогаз" розпочав підготовку до опалювального сезону 2023/2024

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” розпочала підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Минулого року, до початку цієї зими, нам вдалося закумулювати 14,5 млрд куб. м газу у наших підземних сховищах. Цього було достатньо в межах певних сценаріїв. На жаль, через ворожі обстріли, енергетичну інфраструктуру України було пошкоджено, у результаті чого знадобився додатковий об’єм газу для електрогенерації", - цитує прес-служба голову правління компанії Олексія Чернишова.

В прес-службі зазначають, що наразі вже вдалося забезпечити додатковий об’єм газу в розмірі 1,1 млрд куб. м імпортного ресурсу, певний об’єм газу ще очікується, чого за теперішніх погодних умов достатньо для завершення осінньо-зимового періоду.

Попри повномасштабну війну підприємства Групи "Нафтогаз" також запроваджують новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів із циклом планування на два роки вперед.

"Ми змінюємо саму логіку підготовки до опалювального сезону. Тепер ми готуємось до двох опалювальних сезонів одночасно. Тобто ми намагаємось врахувати всі наступні виклики та ризики. Важливо не лише, чи нам вистачить газу на цю зиму, а й те, з яким балансом газу ми з неї вийдемо, а також де ми візьмемо паливо перед наступним сезоном", - додав Чернишов.

Вже зараз команда Нафтогазу працює над стратегічним планом проходження наступного опалювального сезону 2023/2024. Одним з пріоритетів для "Нафтогазу" також є збільшення власного видобутку газу, оскільки від цього напряму залежить енергетична стійкість України впродовж усіх наступних років.

Нагадаємо, щоб зробити проходження цьогорічного опалювального сезону ще більш сталим, у кінці грудня НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.

7 листопада оператор газосховищ України компанія “Укртрансгаз” розпочала відбір газу зі сховищ. На початок сезону відбору в українських газосховищах за оцінкою уряду вдалося накопичити 14,6 млрд куб. м газу.