"Нафтогаз" на год зафиксировал цену на газ для населения

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана для населения, которое зафиксировано на отметке 7,96 грн за куб (с НДС). По такой цене будут продавать голубое топливо до 1 мая 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте "Нафтогаз".

Как отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, цена на газ остается неизменной.

"Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", - заявил Алексей Чернышев.

С тарифом "Фиксированный" "Нафтогаз" обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств.

Отметим, вчера правительство продлило действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов (ПСО) до 31 августа.

Напомним, Кабмин 31 мая прошлого года утвердил постановление, согласно которому "Нафтогаз" обязал продавать газ производителям тепла и горячей воды по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

Отметим, 26 апреля НАК "Нафтогаз Украины" вышла на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ), где закупила 1,6 млн куб. м природного газа у частных украинских добытчиков.

Основная цель – обеспечить постоянное прохождение отопительного сезона 2023/2024 гг. и поддержать отечественный энергетический сектор ради развития и увеличения украинской добычи.

По результатам торгов, средневзвешенная цена покупки ресурса апреля в подземных хранилищах газа – 10 972 грн за тыс. куб. м без НДС, средневзвешенная цена покупки ресурса мая на виртуальной торговой точке – 10 767 грн за тыс. куб. м без НДС.