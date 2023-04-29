"Нафтогаз" на рік зафіксував ціну на газ для населення

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану для населення, яка зафіксована на позначці 7,96 грн за куб (з ПДВ). За такою ціною продаватимуть блакитне паливо до 1 травня 2024 року. Про це йдеться на офіційному сайті “Нафтогаз”.

Як зазначив очільник “Нафтогаз” Олексій Чернишов, ціна на газ залишається незмінною.

"Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - заявив Олексій Чернишов.

З тарифом “Фіксований” “Нафтогаз” забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

Зазначимо, вчора уряд подовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО) до 31 серпня.

Нагадаємо, Кабмін 31 травня минулого року затвердив постанову, згідно з якою зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ виробникам тепла та гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

Зазначимо, 26 квітня НАК "Нафтогаз України" вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) де закупила 1,6 млн куб. м природного газу в приватних українських видобувників.

Основна мета - забезпечити стале проходження опалювального сезону 2023/2024 рр. і підтримати вітчизняний енергетичний сектор заради розвитку та збільшення українського видобутку.

За результатами торгів, середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу - 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці - 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.