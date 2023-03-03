Как планируется защитить энергосистему перед следующим отопительным сезоном: ответ Шмыгаля

В течение весны и лета планируется провести ряд мер по подготовке украинской энергосистемы к возможным новым ракетным атакам России. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Радио Свобода".

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Он указал на то, что российские войска наносили удары ракетами и дронами преимущественно по распределительным станциям и объектам генерации: блокам, турбинам и оборудованию электростанций.

"Мы уже разработали соответствующие проекты защиты: от таких бетонных шелтеров и накрытий до углубления под землю. Чтобы ни дроны, ни ракеты не могли повредить распределительную сеть, распределительные подстанции. Мы эту работу будем делать в течение этого года, готовясь к следующему отопительному сезону", – сказал Шмыгаль.

Также он анонсировал технологические меры по защите генерирующих установок, производящих электроэнергию на станциях.

"Технологии я сейчас комментировать не могу, но мы над этим работаем, некоторые из них уже внедрены. На многих станциях, которые генерируют электричество и даже тепло для больших городов, уже обеспечены системы противовоздушной и противоракетной обороны, что позволило нам защищать их уже в течение этого отопительного сезона, этой зимой, которую мы прошли", – высказался премьер.

Напомним, что российские оккупанты начали проводить массированные атаки на украинскую энергетическую систему осенью 2022 года. Ряд объектов был поврежден, из-за чего применялись отключения света. По состоянию на 3 марта 2023 года дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20-й день подряд.

В конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Также компания внедряет новый подход в подготовке к отопительным сезонам с циклом планирования на два года вперед.