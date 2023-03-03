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В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми: через обстріли є пошкодження в одній області
Станом на 10:30 3 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується. Обмежень у мережах наразі немає.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом.
Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Зазначається, що обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
На Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.
Енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що однією з причин російських ударів по енергооб’єктах України могло бути приєднання до європейського ринку і початок експорту електроенергії.