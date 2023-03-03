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Энергетика
Дата публикации

В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы: из-за обстрелов есть повреждения в одной области

В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы: из-за обстрелов есть повреждения в одной области

По состоянию на 10:30, 3 марта дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20 день подряд и пока не прогнозируется. Ограничений в сетях пока нет.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Потребление на уровне рабочего дня полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом.

Работают все виды электростанций в энергосистеме. Отмечается, что объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Донецкой области вследствие российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения.

Энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что одной из причин российских ударов по энергообъектам Украины могло быть присоединение к европейскому рынку и начало экспорта электроэнергии.

Автор:
Нина Комащенко