В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы: из-за обстрелов есть повреждения в одной области

По состоянию на 10:30, 3 марта дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20 день подряд и пока не прогнозируется. Ограничений в сетях пока нет.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Потребление на уровне рабочего дня полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом.

Работают все виды электростанций в энергосистеме. Отмечается, что объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Донецкой области вследствие российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения.

Энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что одной из причин российских ударов по энергообъектам Украины могло быть присоединение к европейскому рынку и начало экспорта электроэнергии.