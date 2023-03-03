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Як планується захистити енергосистему перед наступним опалювальним сезоном: відповідь Шмигаля
Протягом весни й літа заплановано провести низку заходів для підготовки української енергосистеми до можливих нових ракетних атак Росії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Радіо Свобода".
Він вказав на те, що російські війська завдавали ударів ракетами та дронами переважно по розподільчих станціях та об’єктах генерації: блоках, турбінах і обладнанню електростанцій.
"Ми вже розробили відповідні проєкти захисту: від таких бетонних шелтерів і накриттів до заглиблення під землю. Щоб ані дрони, ані ракети не могли пошкодити розподільчу мережу, розподільні підстанції. Ми цю роботу будемо робити протягом цього року, готуючись до наступного опалювального сезону", – сказав Шмигаль.
Також він анонсував технологічні заходи для захисту генеруючих установок, які виробляють електроенергію на станціях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Технології я зараз коментувати не можу, але ми над цим працюємо, деякі з них вже запроваджені. На багатьох станціях, які генерують електрику і навіть тепло для великих міст, вже забезпечені системи протиповітряної і протиракетної оборони, що дало нам змогу захищати їх вже протягом цього опалювального сезону, цієї зими, яку ми пройшли", – висловився премʼєр.
Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла. Станом на 3 березня 2023 дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20-й день поспіль.
Наприкінці січня "Нафтогаз України" повідомив про початок підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років. Також компанія запроваджує новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів із циклом планування на два роки вперед.