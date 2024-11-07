Как оформить субсидию на отопление в съемной квартире

Семьи, проживающие в съемной квартире или доме, также имеют право на субсидию.

Субсидия на жилищно-коммунальные услуги может назначаться одному из членов домохозяйства, которые не зарегистрированы в доме или квартире, но арендуют их, отметили в Минсоцполитике.

Как получить субсидию с договором об аренде

Оформить субсидию на услуги по отоплению в квартире или доме по найму можно только на основании договора аренды. Это требует п. 6 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением КМУ № 848 от 21 октября 1995 года.

Согласно этой норме, сниматель жилья должен подтвердить факт проживания в арендованном доме и оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Таким подтверждением есть договор аренды жилья.

Договор аренды должен заключаться в письменной форме. Но не обязательно должно быть нотариально заверенное соглашение. Достаточно стандартного соглашения с агентством недвижимости, на котором есть только две подписи – арендатора и владельца квартиры. Также в договоре аренды должны быть указаны лица, постоянно проживающие вместе с нанимателем.

Для назначения государственной помощи необходимо подать заявление о назначении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах членов семьи арендатора и договор найма жилья в орган социальной защиты населения по месту жительства. В заявлении, которое подается для назначения субсидии, следует сделать отметку о необходимости ее рассмотрения комиссией.

Как оформить субсидию для семей ВПЛ, проживающих в съемной квартире

Если человек является внутренне перемещенным лицом, то жилищная субсидия может быть назначена и без заключенного договора аренды жилья. В таком случае нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины любым удобным способом — онлайн или офлайн.

Кроме того, недавно государство предложило для ВПЛ субсидии на аренду жилья — этот инструмент заработает с середины января в девяти областях Украины. В этом случае необходимо заключить типовой договор аренды, доступный на сайте или в отделении Пенсионного фонда Украины.

Такая субсидия будет направляться семьям, имеющим небольшой доход и соответственно финансовые трудности с наймом жилья.

Поэтому семья, тратящая на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов, сможет оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ.

А если семья имеет доходы меньше двух прожиточных минимумов на одного человека (5840 гривен на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

В министерстве напомнили, что субсидия по фактическому месту жительства не может быть одновременно назначена и по месту фактического жительства, и по месту регистрации.

Подробнее о процедуре оформления государственной помощи на коммунальные услуги читайте в статье Delo.ua "Как оформить субсидию в 2024 году".