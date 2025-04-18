Недобросовіних рекламодавців оштрафували на 2,6 млн грн

Упродовж першого кварталу 2025 року Держпродспоживслужба перевірила понад 5,3 тисячі рекламоносіїв і виявила понад тисячу порушень рекламного законодавства. Було накладено штрафних санкцій на 2,6 млн грн.

Про це йдеться у прес-релізі служби.

"Чесна реклама — це спільна справа держави, бізнесу й суспільства. За перший квартал 2025 року спеціалісти Держпродспоживслужби перевірила понад 5 тис. рекламоносіїв по всій країні. Накладено штрафних санкцій на 2,6 млн грн", — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Фахівці аналізували об’єкти зовнішньої реклами, внутрішньої, в аудіальних та аудіовізуальних медіа, в друкованих медіа, в онлайн-медіа, на платформах спільного доступу до відео та інформації, у сфері електронних комунікацій, на транспорті.

У результаті контролю виявлено 1096 порушень рекламного законодавства::

698 — у сфері зовнішньої реклами;

265 — внутрішньої реклами;

104 — на онлайн-платформах;

16 — в онлайн-медіа;

5 — у друкованих медіа;

5 — у сфері електронних комунікацій;

3 — на транспорті.

За результатами розгляду справ Держпродспоживслужба та її територіальні органи:

наклали штрафних санкцій на 2,6 млн грн;

винесли 46 рішень про визнання реклами недобросовісною або прихованою;

ухвалили 62 рішення про зупинення її розповсюдження.

Найбільше порушень зафіксовано:

у використанні недержавної мови в рекламі — 200 справ;

у рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів лікування — 96 справ.

Добровільно порушники сплатили 1,7 млн грн штрафів. У примусовому порядку стягнуто ще 143,6 тис. грн, а на суму 93,4 тис. грн накладених штрафів подано позови до суду.

Нагадаємо, з 10 по 21 березня в Києві проводили демонтаж незаконних рекламних конструкцій. Прибрано 983 об'єкти, що були розміщені з порушеннями, зокрема на площі Українських Героїв та прилеглих вулицях.