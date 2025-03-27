Столиця без зайвої реклами: у Києві прибрали майже 1000 конструкцій з порушеннями

З 10 по 21 березня в Києві проводили демонтаж незаконних рекламних конструкцій. Було прибрано 983 об'єкти, що були розміщені з порушеннями, зокрема на площі Українських Героїв та прилеглих вулицях.

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Про це повідомило Управління з питань реклами КМДА.

Очищення міста від реклами

Зазначається, що на площі Українських Героїв демонтували понад 215 конструкцій, зокрема 36 – у підземному переході.

Ще 179 незаконних рекламних носіїв прибрали на прилеглих вулицях:

Євгена Чикаленка;

Великій Васильківській;

Павла Скоропадського;

Рогнідинській.

Також демонтажні бригади працювали і в інших районах міста, ліквідовуючи самовільно встановлені чи розміщені з порушенням конструкції на фасадах будівель, огорожах, а також штендери та тумби.

"Ми системно очищаємо місто від незаконної реклами. Вулиці Києва мають бути впорядкованими, а рекламні конструкції – відповідати правилам та гармонійно вписуватися в міський простір", – зазначила директорка Управління з питань реклами.

Про рекламу

За останні роки витрати на рекламу в Prozorro зросли. За даними аналітиків, основними замовниками рекламних послуг залишаються міські ради, державні банки та державні підприємства. Вони витрачають кошти на просування своїх послуг, соціальні інформаційні кампанії та іміджевий піар.

Додамо, У 2024 році в Україні було перевірено більше 19,3 тисячі рекламоносіїв, серед яких найбільшу частину становили об'єкти зовнішньої реклами (11,3 тис.) та внутрішньої реклами (4,5 тис.). В результаті перевірок було виявлено 2622 порушення, а також сплачено понад 4 млн грн штрафів.