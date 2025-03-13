Міські ради, державні банки та підприємства: хто витрачає найбільше коштів на рекламу в Prozorro

У 2024 році через систему Prozorro уклали угод на закупівлю рекламних та маркетингових послуг на 521 млн грн. Це вдвічі більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомляє проєкт DOZORRO TI Ukraine.

Зазначається, що за останні роки витрати на рекламу в Prozorro суттєво зросли.

За даними аналітиків, основними замовниками рекламних послуг залишаються міські ради, державні банки та державні підприємства. Вони витрачають кошти на просування своїх послуг, соціальні інформаційні кампанії та іміджевий піар.

Хто витратив найбільше?

Повідомляється, що до десятки найбільших рекламодавців у 2024 році увійшли державні банки, такі як ПриватБанк, Ощадбанк і Укргазбанк, державне підприємство "Укрпошта", кілька міськрад, Поліція охорони, національний паралімпійський комітет та Мультимедійна платформа іномовлення.

Географія витрат

Лідерами закупівель за регіонами стали:

Київська область – 281 млн грн (з них 204 млн припало на державні банки та підприємства, що фінансують рекламу з комерційних доходів, які зареєстровані в столиці).

Дніпропетровська область – 91 млн грн, зокрема Дніпровська міськрада (49 млн грн) та Кривий Ріг (18,5 млн грн).

Харківська область – 21 млн грн.

Реклама міських рад

Частину витрат міськради спрямовували на інформування громадян про сервіси та послуги, проте значні суми в деяких містах пішли на промоцію самих виконкомів і їх діяльності:

Дніпро уклав контрактів на рекламу на 51 млн грн. Проте кілька з них розірвали після часткового виконання.

Київ зосередився на соціальних кампаніях, витративши 20,5 млн грн, зокрема на популяризацію муніципальних послуг, правила поведінки під час надзвичайних ситуацій та рекламу зборів для ЗСУ.

Кривий Ріг закупив 18,5 млн грн рекламних послуг на телебаченні, радіо, в пресі та зокрема онлайн-ЗМІ для висвітлення діяльності міськради.

Харківська міськрада витратила 12,3 млн грн на рекламу роботи міської влади, включаючи новини та просування у соцмережах.

Підтримка комунальних медіа

Деякі міста виділяють значні кошти на підтримку власних комунальних телерадіокомпаній. Наприклад:

Шостка спрямувала 1 млн грн на контракти з комунальною телерадіокомпанією "Акцент".

Бориспіль витратив 3,1 млн грн на послуги власної телерадіостудії "Бориспіль".

Додамо, що згідно із законом, комунальні телерадіокомпанії мали б вивести зі своїх засновників органи влади і стати незалежними. Однак реформа на паузі через воєнний стан. Відповідно комунальні радіо та телекомпанії зараз і далі отримують пряме фінансування з бюджетів міст. Водночас у деяких громадах вони ще додатково отримують замовлення на рекламу від міськрад через Prozorro.

Зауважимо, у 2024 році в Україні було досліджено понад 19,3 тисячі рекламоносіїв, з яких найбільшу частку склали об’єкти зовнішньої реклами (11,3 тис.) та об’єкти внутрішньої реклами (4,5 тис.). За результатами контролю виявлено 2622 порушення, сплачено понад 4 млн грн штрафних санкцій.

ДОВІДКА:

Transparency International Ukraine – акредитований представник глобального руху Transparency International, який з 2012 року допомагає Україні ставати сильнішою. Організація комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня корупції в окремих сферах.

TI Ukraine допомогла створити та згодом передала державі системи Prozorro, Prozorro.Продажі, eHealth та Prozvit. Також команда впровадила Рейтинги прозорості та підзвітності міст, розбудувала спільноту DOZORRO для контролю за публічними закупівлями та співзаснувала коаліцію RISE UA, що захищає доброчесність і ефективність у відбудові.