Одну зі станцій метро у Києві повністю звільнять від реклами: з чим це пов’язано

Станцію метро "Площа Українських Героїв" київського метрополітену планують звільнити від рекламних оголошень.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Зазначається, що рекламна інформація різного характеру суперечить тим сенсам, які закладалися при перейменуванні станції з "Площа Льва Толстого" на "Площа Українських Героїв".

"Ще два тижні тому мною було направлено звернення меру Києва Віталію Кличку з проханням прибрати рекламні носії на станції метро, оскільки вона своїм виглядом має вшановувати наших Героїв, як сучасності, таких і минулих поколінь", - розповіла ініціаторка перейменування станції метро та відповідної площі, депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник.

За її словами, вона вже отримала позитивний результат: місто готове ініціювати перегляд правил розміщення реклами та їх носіїв у метрополітені.

"Ми маємо повністю переосмислити даний простір, включно зі станцією метро, підземним переходом і площею наверху. У нас вже сформувалася фахова ініціативна група з відомих істориків, архітекторів, художників, які готові надати свої пропозиції. Ми маємо віддати гідну шану українським Героям", – наголосила Пинзеник.

Депутатка додала, що направляти та консультувати ініціативну групу буде відомий київський архітектор, багаторічний очільник Київської спілки архітекторів Вадим Жежерін, саме він спроектував дану станцію метро, перехід і площу. А найвидатніший його проект – це станція метро "Золоті Ворота", яка входить до найкрасивіших станцій метро у світі.

Перейменування двох станцій метрополітену

У травні 2023 року депутати Київської міської ради підтримали рішення про перейменування двох станцій метрополітену, зокрема станцію "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв" і станцію "Дружби народів" – на "Звіринецьку".

Нові найменування станціям обирали самі кияни: за зміну назв віддали понад 100 тисяч електронних голосів у застосунку "Київ Цифровий".

Процес перейменування проходив поетапно. Спочатку замінили покажчики руху поїздів на колійних стінах, далі нанесли нові назви на світлові покажчики напрямку руху пасажирів і замінили лінійні схеми у вагонах. Також перезаписали звукові оголошення, які транслюють у рухомому складі та на балюстрадах ескалаторів.

У квітні 2024 року на колійній стіні станції метро "Площа Українських Героїв" встановили комплект літер її нової назви.