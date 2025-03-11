Одну из станций метро в Киеве полностью освободят от рекламы

Станцию метро "Площадь Украинских Героев" киевского метрополитена планируют освободить от рекламных объявлений.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Отмечается, что рекламная информация разного характера противоречит тем смыслам, которые закладывались при переименовании станции с "Площадь Льва Толстого" в "Площадь Украинских Героев".

"Еще две недели назад мной было направлено обращение мэру Киева Виталию Кличко с просьбой убрать рекламные носители на станции метро, поскольку она своим видом должна чествовать наших Героев, как современности, так и прошлых поколений", — рассказала инициатор переименования станции метро и соответствующей площади, депутат Киевского городского совета Олеся Пинзеник.

По ее словам, она уже получил положительный результат: город готов инициировать пересмотр правил размещения рекламы и их носителей в метрополитене.

"Мы должны полностью переосмыслить данное пространство, включая станцию метро, подземный переход и площадь наверху. У нас уже сформировалась профессиональная инициативная группа из известных историков, архитекторов, художников, которые готовы предоставить свои предложения.

Депутат добавила, что направлять и консультировать инициативную группу будет известный киевский архитектор, многолетний глава Киевского союза архитекторов Вадим Жежерин, именно он спроектировал данную станцию метро, переход и площадь. Самый же выдающийся его проект – это станция метро "Золотые Ворота", которая входит в самые красивые станции метро в мире.

Переименование двух станций метрополитена

В мае 2023 года депутаты Киевского городского совета поддержали решение о переименование двух станций метрополитена, в частности станцию "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев" и станцию "Дружбы народов" – на "Зверинецкую".

Новые наименования станциям выбирали сами киевляне : за смену названий отдали более 100 тысяч электронных голосов в приложении "Киев Цифровой".

Процесс переименования проходил поэтапно. Сначала заменили указатели движения поездов на путевых стенах, затем нанесли новые названия на световые указатели направления движения пассажиров и заменили линейные схемы в вагонах. Также перезаписали звуковые объявления, транслируемые в подвижном составе и на балюстрадах эскалаторов.

В апреле 2024 года на путевой стене станции метро "Площадь Украинских Героев" установили комплект букв ее нового названия.