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Киевский метрополитен объявил тендер на закупку вагонов со сквозным проходом

Киевский метрополитен объявил тендер на закупку вагонов со сквозным проходом
Фото: Киевский метрополитен/facebook

Киевский метрополитен приступил к процедуре закупки новых поездов и объявил тендер на приобретение 50 современных вагонов. Это происходит в рамках реализации проекта "Модернизация городского транспорта г. Киева ІІ".

Об этом сообщила пресс-служба предприятия

Финансирование предусмотрено за счет кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), заключенного в соответствии с решением Киевсовета.

Что предполагает тендер

Объявленная закупка предусматривает приобретение 10 пятивагонных поездов, которые будут иметь сквозной проход между вагонами. Новый подвижной состав будет соответствовать современным европейским стандартам и будет учитывать специфику эксплуатации в киевском метро.

Кроме самих поездов, победитель тендера должен обеспечить поставку запасных частей, расходных материалов, а также оборудования и инструментов для обслуживания и ремонта вагонов.

Процедура закупки будет проходить в формате открытых торгов с предварительной квалификацией. Прием заявок для первого этапа продлится до мая 2025 года. Ознакомиться с тендерной документацией можно на сайте ЕБРР после предварительной регистрации.

В настоящее время метрополитен эксплуатирует более 830 вагонов. Однако около 100 из них в ближайшее время достигнут конца своего срока эксплуатации. Обновление парка позволит повысить уровень безопасности и комфорта пассажиров, а также поспособствует модернизации столичной транспортной инфраструктуры.

Напомним, что в качестве технической помощи Варшава в прошлом году передала Киеву 60 вагонов типа 81-717/714, созданных заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Россия) и выведенных из строя в польской столице. Последний поезд прибыл в Киев 24 октября.

Уже 1 ноября   было запущено   на линию первый поезд из таких вагонов, а 4 апреля 2024 года – второй. Третий поезд   запустили именно перед публикацией   сообщение Госаудитслужбы 3 октября. Все они курсируют по "зеленой" линии киевского метро.

Автор:
Татьяна Гойденко