Київський метрополітен оголосив тендер на закупівлю вагонів із наскрізним проходом

Київський метрополітен розпочав процедуру закупівлі нових поїздів і оголосив тендер на придбання 50 сучасних вагонів. Це відбувається в межах реалізації проєкту "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ".

Про це повідомила пресслужба підприємства

Фінансування передбачене за рахунок кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), укладеного відповідно до рішення Київради.

Що передбачає тендер

Оголошена закупівля передбачає придбання 10 п’ятивагонних поїздів, які матимуть наскрізний прохід між вагонами. Новий рухомий склад відповідатиме сучасним європейським стандартам і враховуватиме специфіку експлуатації в київському метро.

Окрім самих поїздів, переможець тендеру має забезпечити постачання запасних частин, витратних матеріалів, а також устаткування й інструментів для обслуговування та ремонту вагонів.

Процедура закупівлі проходитиме у форматі відкритих торгів із попередньою кваліфікацією. Прийом заявок для першого етапу триватиме до травня 2025 року. Ознайомитися з тендерною документацією можна на сайті ЄБРР після попередньої реєстрації.

Зазначається, що наразі метрополітен експлуатує понад 830 вагонів. Проте близько 100 із них найближчим часом досягнуть кінця свого терміну експлуатації. Оновлення парку дозволить підвищити рівень безпеки й комфорту пасажирів, а також сприятиме модернізації столичної транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, що в якості технічної допомоги Варшава минулого року передала Києву 60 вагонів типу 81-717/714, створених заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Росія) і виведених з експлуатації у польській столиці. Останній поїзд прибув до Києва 24 жовтня.

Вже 1 листопада було запущено на лінію перший поїзд з таких вагонів, а 4 квітня 2024 року - другий. Третій поїзд запустили саме перед публікацією повідомлення Держаудитслужби 3 жовтня. Всі вони курсують на "зеленій" лінії київського метро.